Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
03.02.2026 03:53:14
Tesla introduces new Model Y variant in US priced at US$41,990
ELECTRIC-VEHICLE maker Tesla introduced a new variant of its Model Y vehicle in the United States priced at US$41,990, the company's website...
Nachrichten zu Tesla
|
04:24
|Elon Musk fusioniert Raketenfirma SpaceX mit Grok-Mutter xAI (Spiegel Online)
|
02.02.26
|SpaceX buys xAI in $1.25tn deal to unite crucial parts of Musk’s empire (Financial Times)
|
02.02.26
|ROUNDUP: Musk legt SpaceX und xAI zusammen (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Musk legt SpaceX und xAI zusammen (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Medien: Musk könnte SpaceX und xAI zusammenlegen (dpa-AFX)
|
02.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Tesla verfehlte Produktionsziele in Grünheide deutlich (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|358,10
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.