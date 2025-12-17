Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
17.12.2025 11:05:00
Tesla's 2025 Was a Turning Point. Here Are 3 Things Investors Should Know.
Tesla's (NASDAQ: TSLA) 2025 wasn't defined by a breakout quarter, a surprise earnings beat, or a dramatic surge in vehicle deliveries. Instead, it was a year of strategic clarification. By the end of the year, it became increasingly clear what Tesla wants to be and, just as importantly, how investors should think about it.The company didn't abandon electric vehicles (EVs), but it quietly repositioned them as the foundation rather than the future. The real debate around Tesla now centers on autonomy and robotics. For long-term investors, 2025 helped sharpen that picture in three important ways.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.