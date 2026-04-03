Teton Advisors B präsentierte Quartalsergebnisse

Teton Advisors B lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen USD, gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 62,94 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,370 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 75,02 Prozent auf 2,58 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Teton Advisors B 10,33 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at