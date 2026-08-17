Tevogen Bio legte Quartalsergebnis vor

Tevogen Bio veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,500 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at