24.10.2025 06:31:29
Texas Instruments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Texas Instruments hat am 21.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
