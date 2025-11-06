|
Thai Union Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Thai Union Group hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Union Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
