Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
22.12.2025 19:35:00
The AI power scramble intensifies with Alphabet’s purchase of data-center partner Intersect
With energy becoming a critical AI bottleneck, Google’s $4.75 billion acquisition of Intersect is a move to secure power for its data centersWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
