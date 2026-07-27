GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
|
27.07.2026 16:00:00
The Broadcom Dip Is a Gift
A broader AI correction has gripped the stock market, resulting in high-growth companies trading at compelling valuations. Broadcom (NASDAQ: AVGO) was approaching $500 per share earlier in the year, but has now dropped by more than 20% from its all-time high.The AI chipmaker didn't do anything wrong. Its fundamentals are actually improving, and long-term tailwinds continue to build. High-quality stocks can get caught in the crossfire from pessimistic investors, and that provides a great opportunity for people who buy the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GIFT INC. Registered Shs
Analysen zu GIFT INC. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GIFT INC. Registered Shs
|4 935,00
|3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.