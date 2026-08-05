The Carlyle Group Inc. Q2 Income Declines

(RTTNews) - The Carlyle Group Inc. (CG) released a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $137.1 million, or $0.37 per share. This compares with $319.7 million, or $0.87 per share, last year.

Excluding items, The Carlyle Group Inc. reported adjusted earnings of $382.6 million or $1.07 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 28.6% to $1.123 billion from $1.572 billion last year.

The Carlyle Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137.1 Mln. vs. $319.7 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.87 last year. -Revenue: $1.123 Bln vs. $1.572 Bln last year.