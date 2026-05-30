The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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31.05.2026 00:41:00
The Dividend ETF Built for Whatever the Market Does Next
What will the market do next? It's certainly hard to say, and just about impossible to know. With recent global unrest -- such as the war with Iran and the ongoing violence in Ukraine -- along with tariffs and rising inflation due in large part to interruptions in oil supplies, it's reasonable to expect a market pullback.Even without all that, check out how the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has performed in recent years -- keeping in mind that over many decades, it has averaged annual returns close to 10%:YearContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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