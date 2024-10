The Duckhorn Portfolio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Duckhorn Portfolio hat am 07.10.2024 das Zahlenwerk zum am 31.07.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Duckhorn Portfolio 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 107,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,450 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 403,00 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 405,48 Millionen USD ausgewiesen.

