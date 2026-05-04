Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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04.05.2026 07:00:00
The Fed Just Did Something It Hasn't Done Since 1992. Here's What It Means.
As expected, the Federal Reserve didn't change its policy rate at last week's meeting.But something monumental did happen at the two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC), the Fed's interest rate-setting committee. And it has to be considered a negative development for the stock market.Four members of the FOMC dissented from the Fed's monetary policy statement. The committee hasn't had four dissents on a statement in more than three decades. The last time it occurred was in 1992.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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