The Howard Hughes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Howard Hughes stellte am 08.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Howard Hughes ein Ergebnis je Aktie von -0,460 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 171,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 199,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at