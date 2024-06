The Indian Wood Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Indian Wood Products gab am 30.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Indian Wood Products 0,050 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 485,8 Millionen INR gegenüber 441,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,570 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,92 Milliarden INR – ein Plus von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Indian Wood Products 1,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at