The Laclede Group präsentierte Quartalsergebnisse

The Laclede Group lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,51 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,02 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at