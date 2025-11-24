OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
|
24.11.2025 15:55:10
The Transit OS: Why Koch Is Betting on Via’s Rewrite of Public Mobility
On November 12, 2025, Koch, Inc. disclosed a new position in Via Transportation (NYSE:VIA), acquiring 1,700,231 shares valued at $81.75 million, according to an SEC filing.Koch, Inc. established a new equity position in Via Transportation (NYSE:VIA) during the third quarter, according to a November 12, 2025, Securities and Exchange Commission (SEC) filing. The fund reported ownership of 1,700,231 shares at quarter-end, with a market value of $81.75 million. This addition brought the fund’s total number of reportable positions to seven, and the Via stake accounted for 10.8% of its 13F assets.The new position in Via represents 10.8% of Koch’s 13F assets under management as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
