THE WILLBES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

THE WILLBES hat sich am 16.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 60,34 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -86,900 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 45,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 14,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at