Thirdwave Financial Intermediaries legte Quartalsergebnis vor

Thirdwave Financial Intermediaries äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 INR, nach 1,41 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Thirdwave Financial Intermediaries 364,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 299,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at