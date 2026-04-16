Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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16.04.2026 17:15:00
This 5.8% Yield Is Safe and Here's How You Know
The world is watching oil prices very closely right now, thanks to the geopolitical conflict in the Middle East. That makes total sense given the importance of energy to the global economy. However, you don't have to worry about what will happen to your dividends when oil prices fall if you own Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Here's how you know its lofty 5.8% yield is safe.For starters, Enterprise is one of the largest midstream businesses in North America. This master limited partnership (MLP) owns assets such as pipelines and storage facilities. It charges energy producers fees for using its assets. The price of the commodities moving through its system isn't really that important. The key factor is the volume being moved, which is high almost all the time because of oil's importance to modern life. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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