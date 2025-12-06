Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
06.12.2025 13:15:00
This AI ETF Could Dominate for Decades to Come
If you've paid any attention at all over the past three years, you've probably recognized that artificial intelligence (AI) has been taking over almost every aspect of our lives. It's probably safe to say that it's become the biggest technological revolution since the internet and it's only going to keep growing more influential.As is the case with almost any emerging technology, investors are looking to jump on board. Nvidia has been the poster child for the AI boom, but there's so much more involved than just semiconductor chips. In a lot of cases, it's better to just buy the entire theme than try to pick individual winners.That's why I think the Roundhill Generative AI & Technology ETF (NYSEMKT: CHAT) is the best way to play the AI trend.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.