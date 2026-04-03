GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
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03.04.2026 07:47:00
This Artificial Intelligence (AI) Stock Could Be a Hidden Gem (and Here's Why)
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock is expensive. There's no doubt about it. Shares trade at 14.2 times sales. Meanwhile, Rivian (NASDAQ: RIVN) -- another popular EV stock -- trades at just 3.3 times sales. I think Rivian's discounted valuation makes it a buy. But make no mistake -- Tesla can pursue growth opportunities that EV competitors like Rivian can only dream of right now. The company has a huge capital advantage over the competition, plus an existing infrastructure advantage that will potentially allow it to dominate an artificial intelligence (AI) market with an estimated future value of up to $10 trillion. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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