|
16.01.2026 00:35:47
This Fund Bet $15 Million on Active Bonds While Making a Full Fallen Angel Exit
On January 12, Peak Financial Advisors disclosed a new position in the JPMorgan Active Bond ETF (NYSE:JBND), acquiring 278,276 shares in an estimated $15.05 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 12, Peak Financial Advisors reported acquiring 278,276 shares of the JPMorgan Active Bond ETF (NYSE:JBND), marking a new position. The estimated value of the shares was $15.05 million.This is a new position accounting for 6.6% of 13F reportable assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.