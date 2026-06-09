The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.06.2026 12:59:00
This tiny mutual fund outperforms by backing the world’s best management teams
One investor says he’s avoiding hype and focusing on cash flow.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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