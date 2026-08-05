Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A2N94N / ISIN: CA8849037095
|
05.08.2026 12:43:01
Thomson Reuters Corp. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Thomson Reuters Corp. (TRI) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $448 million, or $1.02 per share. This compares with $313 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, Thomson Reuters Corp. reported adjusted earnings of $435 million or $0.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $1.954 billion from $1.785 billion last year.
Thomson Reuters Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $448 Mln. vs. $313 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.69 last year. -Revenue: $1.954 Bln vs. $1.785 Bln last year.
The company expects its third-quarter 2026 organic revenue growth to be approximately 8% and its adjusted EBITDA margin to be approximately 36%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Thomson Reuters Corp Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.