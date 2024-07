THYSSENKRUPP - Crashbeschleunigung (-15%)

THYSSENKRUPP - D1 Chart inkl. Volumenprofil

Die Marke von 11.50 EUR konnte lange Zeit als Unterstützung dienen. Mit dem nachhaltigen Unterschreiten dieser Marke setzte eine massive Verkaufswelle ein und das Wertpapier verlor extrem - es ging von 11.50 EUR auf rund 3.50 EUR. Im Anschluss folgte ein zügiger Rebound zurück zur ehemaligen Unterstützung von 11.50 EUR und erneut zum Tief von 3.50 EUR.

Mehr Achterbahnfahrt ist kaum möglich in der kurzen Zeit. Die Rückläufe wurden schwächer und so langsam sieht es nach einem Ausbruch der 3.50er- Marke aus.

Sollte die Aktie diese Marke nachhaltig unterschreiben, könnte eine ähnliche Stop-Loss-Welle eintreten, wie wir sie bereits bei dem 11.50er-Level gesehen haben. Reversaltrader sind gegenwärtig noch nicht zu sehen und nur wenn die Aktie ein wirklich bullisches Ausbruchsmuster (siehe A) ausformiert, wäre das hier ein erstes positives Zeichen. Aktuell sieht es nicht positiv für die Aktie aus.

THYSSENKRUPP - D1 Chart UPDATE



Mittlerweile ist die Aktie weit unter das Tief von 4.00 EUR gefallen. Damit setzte eine weitere Verkaufswelle ein. Das Tief von 3.28 EUR ist damit extrem nah und greifbar. Aus der Erfahrung lässt sich sagen, dass es vermutlich angelaufen und unterschritten wird. Letztlich gilt gerade bei Einzelaktien, dass rollende Steine nicht "einfach so" aufhören. Die Devise lautet hier in der Regel: Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. In der gegenwärtigen Lage beschleunigt sich das gesamte Geschehen und Stoploss-Wellen laufen.

Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Über das Unternehmen

Die Thyssenkrupp AG mit Sitz in Essen ist ein börsennotierter, diversifizierter Industriekonzern mit Schwerpunkt in der Stahlverarbeitung und Deutschlands größter Stahlhersteller. Der Konzern entstand 1999 aus der Fusion der Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp mit der Thyssen AG.

