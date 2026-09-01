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01.09.2026 06:31:29
Tian Di Science Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tian Di Science Technology gab am 30.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Tian Di Science Technology im vergangenen Quartal 6,58 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tian Di Science Technology 7,35 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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