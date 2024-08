Tibet Urban Development and Investments A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tibet Urban Development and Investments A hat sich am 24.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tibet Urban Development and Investments A 0,010 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 81,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 332,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,1 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at