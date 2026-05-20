Timken India legte Quartalsergebnis vor

Timken India hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 21,05 INR. Im letzten Jahr hatte Timken India einen Gewinn von 24,84 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,90 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 55,16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 59,48 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 34,78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Timken India 31,34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at