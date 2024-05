Tiptree Financial A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tiptree Financial A hat am 01.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 495,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tiptree Financial A 378,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at