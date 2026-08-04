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04.08.2026 06:31:29
TOA ROAD präsentierte Quartalsergebnisse
TOA ROAD gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -1,74 JPY. Ein Jahr zuvor waren -2,380 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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