TOENEC präsentierte Quartalsergebnisse

TOENEC hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 46,94 JPY. Im letzten Jahr hatte TOENEC einen Gewinn von 22,16 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat TOENEC 61,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at