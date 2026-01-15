|
TOKAI SOFT präsentierte Quartalsergebnisse
TOKAI SOFT lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 52,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,25 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,79 Prozent auf 3,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
