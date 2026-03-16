TOKEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOKEN hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 300,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 340,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,61 Milliarden JPY – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKEN 92,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at