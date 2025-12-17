Top Glove Corporation Berhad Aktie
WKN DE: A14YZK / ISIN: US8905341009
|
17.12.2025 08:36:45
Top Glove Q1 profit surges more than 600% as costs fall
The glove maker reports a drop in operating expenses to RM842.9 million for the quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top Glove Corporation Berhad (spons. ADRs)
