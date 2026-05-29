Top Ramdor Systems Computers präsentierte Quartalsergebnisse

Top Ramdor Systems Computers präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Top Ramdor Systems Computers hat ein EPS von 0,14 ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,140 ILS auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,7 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 69,0 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at