Toromont Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Toromont Industries präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Toromont Industries hat ein EPS von 1,53 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,53 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toromont Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,60 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,38 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at