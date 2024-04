TotalEnergies erweitert Marktanteil in Malaysia: Komplette Übernahme von SapuraOMV" - Aktie legt zu

Der französische Energiekonzern kauft die restlichen 50 Prozent an der Gesellschaft für 530 Millionen Dollar vorbehaltlich abschließender Anpassungen, wie er jetzt mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit Sapura Upstream Assets Sdn Bhd geschlossen worden.

Ende Januar hatten die Franzosen bereits den 50-prozentigen Anteil des österreichischen OMV-Konzerns erworben. Ein Abschluss des jetzt vereinbarten Verkaufs wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet. "Die Aktiva von SapuraOMV entsprechen voll und ganz unserer Strategie, die Gasproduktion zu steigern, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden", sagte TotalEnergies-CEO Patrick Pouyanne.

Die TotalEnergies-Aktie notiert am Montag an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,40 Prozent höher bei 67,55 Euro.

DJG/rio/sha

FRANKFURT (Dow Jones)