TOYO Company Aktie
WKN DE: A40785 / ISIN: KYG8976D1079
|
01.07.2026 14:43:47
TOYO CFO Taewoo Chung Steps Down, Yasunari Harada Named Replacement
(RTTNews) - TOYO Co., Ltd (TOYO), a solar manufacturing company, Wednesday announced that its Chief financial officer, Taewoo Chung, resigned from the company on June 30.
Yasunari Harada was appointed as his replacement, effective July 1.
Harada is a veteran executive with over 30 years of senior leadership at investment banks. He began at The Industrial Bank of Japan before holding senior roles as Vice President at Morgan Stanley Securities, Executive Director at BNP Paribas Securities, and Managing Director & Head of Financial Institutions at Société Générale Securities in Tokyo.
In pre-market activity, TOYO shares were trading at $7, up 0.72% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TOYO Company Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TOYO Company Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TOYO Company Limited Registered Shs
|7,07
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.