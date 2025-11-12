Toyota Motor Aktie
WKN: 888452 / ISIN: US8923313071
|
12.11.2025 16:17:57
Toyota Motor To Create Upto 5,100 Jobs With Launch Of New Battery Plant In North Carolina
(RTTNews) - Toyota Motor Corp. (TM), Wednesday introduced its all-new battery plant in Liberty, North Carolina, which is expected to generate up to 5,100 new American jobs.
The facility will serve as Toyota's hub for developing and producing lithium-ion batteries needed for its ever-growing portfolio of electrified vehicles.
Additional production lines at Toyota North Carolina are set to launch by 2030, the company added.
The automaker plans to invest up to $10 billion over the next five years to support future mobility efforts in the U.S.
Currently, TM is trading at $206.87, up 0.43 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Toyota Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Toyota Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|173,50
|-1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.