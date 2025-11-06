|
TPG A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TPG A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 855,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
