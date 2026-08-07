TPG A legte Quartalsergebnis vor

TPG A hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat TPG A mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 921,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 99,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at