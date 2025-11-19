Tradegate Aktie
WKN DE: 521690 / ISIN: DE0005216907
|
19.11.2025 09:00:00
Tradegate AG: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an
Die Tradegate AG mit Sitz in Berlin muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Die BaFin hat zudem angeordnet, dass die Bank zusätzliche Eigenmittelanforderungen einhalten muss, bis sie die organisatorischen Mängel beseitigt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tradegate AG Wertpapierhandelsbankmehr Nachrichten
|
15.08.25
|EQS-News: Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht (EQS Group)
|
17.07.25
|EQS-DD: Tradegate AG: Prof. Dr. Jörg Franke, Schenkung von 2.000 Stück Tradegate AG Aktien. (EQS Group)
|
16.07.25
|EQS-DD: Tradegate AG: Prof. Dr. Jörg Franke, Schenkung von 2.000 Stück Tradegate AG Aktien. (EQS Group)