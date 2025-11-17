TransCode Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TransCode Therapeutics hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -147,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

