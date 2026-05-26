LexinFintech Holdings Aktie
WKN DE: A2H97M / ISIN: US5288771034
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26.05.2026 11:52:00
Transcript: LexinFintech Holdings Q1 2026 Earnings Conference Call
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