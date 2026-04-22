Pulse Electronics Aktie
WKN DE: 859775 / ISIN: US8785551016
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22.04.2026 12:38:19
Travel + Leisure Co. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Travel + Leisure Co. (TNL) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $79 million, or $1.22 per share. This compares with $73 million, or $1.07 per share, last year.
Excluding items, Travel + Leisure Co. reported adjusted earnings of $93 million or $1.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $961 million from $934 million last year.
Travel + Leisure Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79 Mln. vs. $73 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $1.07 last year. -Revenue: $961 Mln vs. $934 Mln last year.
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