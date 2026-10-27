Pulse Electronics Aktie
WKN DE: 859775 / ISIN: US8785551016
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27.10.2026 11:47:51
Travel + Leisure Co. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Travel + Leisure Co. (TNL) released a profit for third quarter of $108 million
The company's earnings came in at $108 million, or $1.73 per share. This compares with $111 million, or $1.67 per share, last year.
Excluding items, Travel + Leisure Co. reported adjusted earnings of $138 million or $2.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $1.101 billion from $1.044 billion last year.
Travel + Leisure Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108 Mln. vs. $111 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.67 last year. -Revenue: $1.101 Bln vs. $1.044 Bln last year.
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