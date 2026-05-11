Tredegar legte Quartalsergebnis vor

Tredegar hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tredegar 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tredegar 186,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at