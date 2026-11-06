Tredegar CorpShs Aktie
WKN: 877428 / ISIN: US8946501009
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06.11.2026 14:36:49
Tredegar Slips To Loss In Q3
(RTTNews) - Industrial manufacturer Tredegar Corp. (TG) reported Friday a net loss for the third quarter of $2.82 million or $0.08 per share, compared to net income of $7.07 million or $0.20 per share in the prior-year quarter.
Excluding items, adjusted loss from ongoing operations were $0.04 per share, compared to adjusted earnings from ongoing operations of $0.26 per share in the year-ago quarter.
Total sales for the quarter increased to $207.17 million from $194.94 million in the same quarter last year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
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