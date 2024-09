Treffen mit Tusk: Von der Leyen reist ins Hochwassergebiet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist am Donnerstag in ein Hochwassergebiet in Polen. Der polnische Regierungschef Donald Tusk habe die CDU-Politikerin dazu eingeladen, teilte die EU-Kommission mit. Unter anderem soll von der Leyen ein Krisenzentrum besuchen. Polen ist wie andere EU-Länder derzeit von Extremwetter betroffen. Zu dem Treffen werden auch der tschechische Regierungschef Petr Fiala, sein slowakischer Kollege Robert Fico und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer erwartet./mjm/DP/jha