|
22.11.2025 18:42:38
Treffen zwischen Ukraine, Europäern und USA am Sonntag
JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Vertreter führender europäischer Staaten wollen am Sonntag mit den USA und der Ukraine über den US-Friedensplan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen bestätigt./mfi/DP/zb
